Terra Amara, le anticipazioni del 15 dicembre. Demir di fronte ad un aut-aut: Sevda lo ricatta e Zuleyha va in aiuto di Umit

Terra Amara torna oggi in tv con una nuova puntata ricca di colpi di scena. La seguitissima soap opera turca va in onda su Canale 5 alle ore 14.10, ma per chi volesse recuperare i vecchi episodi è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 15 dicembre.

Terra Amara, le anticipaizoni del 15 dicembre

Gli uomini di Demir hanno rapito Umit conducendola in un luogo segreto, mentre Demir ha ordinato ad un medico di operarla per interrompere la sua gravidanza.

L'uomo vuole impedire a tutti i costi che l'ex amante metta al mondo il loro bambino. Sevda, in preda al panico, va da Zuleyha per chiederle di mettersi una mano sulla coscienza e aiutarla a rintracciare Umit. In un primo momento l'ex sarta non se l'è sentita di darle una mano e l'ha mandata via ma, poco dopo, ci ripensa: non può permettere che una donna venga fatta abortire contro la sua volontà.

Zuleyha interviene quindi con durezza per mandare via il medico assoldato da Demir, che quando lo viene a sapere va su tutte le furie. Lei, delusa ma determinata, gli chiede di assumersi una volta per tutte le sue responsabilità, soprattutto quelle da padre.

Demir sta per essere messo davanti ad un aut-aut. Sevda è determinata a mettersi in fuga con Umit, affinché possano vivere altrove, insieme e felici. Se restassero a Cukurova, per loro e per la figlia che ha in grembo Umut, si metterebbe molto male. Sevda inizia quindi a ricattare Demir, pur avendolo sempre considerato un figlio. Se non le darà dei soldi ed un'automobile per permetterle di scappare con la Umit, andrà dai gendarmi per denunciare l'omicidio che hanno precentemente commesso lei e sua moglie.