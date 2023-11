Un posto al sole, le anticipazioni del 20 novembre: la scarcerazione di Lara preoccupa Marina, ma Gabriella potrebbe cambiare le cose

Stasera in tv troveremo il consueto doppio appuntamento con Un Posto al Sole, la decennale fiction targata Rai in onda su Rai 3 alle 20.45 circa. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 20 novembre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Le anticipazioni di stasera

Riccardo e Rossella sono di nuovo in conflitto sul lavoro.

Intanto, una donna misteriosa entrerà al Vulcano, generando subito grande curiosità. Marina e Ferri sono sempre più preoccupati per l’approssimarsi della possibile scarcerazione di Lara, ma la donna sta per cadere nella rete di Gabriella Sebillo. Alberto intanto cerca un appiglio per ottenere l’affido esclusivo del figlio, mentre Clara si aprirà con Rosa parlando dei sui suoi sentimenti per Eduardo.