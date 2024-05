Carlo Conti a Sanremo 2025, le pagelle dei “suoi” Festival: top e flop. Il colpaccio Maria De Filippi (9), male i comici (5), Totti show (7), la vittoria scontata de Il Volo (6)

Carlo Conti al timone di Sanremo 2025 e anche 2026. È ufficiale. Dopo molti rumors al Tg1 delle 8 il conduttore tv ha confermato che sarà lui sul palco dell'Ariston, dopo l'addio di Amadeus, a tenere le fila della prossima kermesse della musica italiana e sarà sempre lui il direttore artistico. «Mi sta squillando continuamente il telefonino - ha detto il conduttore in collegamento - "I Conti tornano" dopo quel lavoro fatto, portato avanti dalle due edizioni di Baglioni e quelle di Amadeus.

Carlo Conti a Sanremo 2025, le critiche sul web: «Hanno scelto l'usato garantito». Sui social plebiscito per Cattelan

Speriamo di continuare questa bella tradizione che mette la musica al centro». E per il 63enne fiorentino questa è la quarta volta. Achille Lauro direbbe: «Ci son cascato di nuovo». Lui “risponde” che «sarà un Festival in cui protagonista sarà la musica». Insomma per ora - mentre cominciano a lavorare al regolamento - nulla di nuovo ma d'altronde, “Sanremo è Sanremo” e - diciamocelo - non è questo l'anno per la Rai (visti anche gli ultimi addii) dei cambiamenti. Così da Viale Mazzini vanno sul sicuro e si (ri)giocano la carta Carlo Conti e noi, in attesa di scoprire come sarà il prossimo Festival, vediamo come sono andate le precedenti edizioni che Conti ha condotto. I top e flop del 2015, 2016 e 2017. Ecco le (nostre) pagelle.