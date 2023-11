Paolo Bonolis: «Sonia Bruganelli? Abbiamo trovato un nuovo equilibrio. Chissà cosa succederà, la vita è piena di sorprese»

In occasione del ritorno dopo quattro anni di «Ciao Darwin», Paolo Bonolis è stato oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Dalle novità sul suo programma alla vita privata, il conduttore ha parlato su Canale 5 dei suoi piani e dei suoi progetti futuri.

Paolo Bonolis, dalla separazione con Diane Zoeller a quella con Sonia Bruganelli, chi è il conduttore ospite oggi a Verissimo

L'intervista

Dopo quattro anni di attesa, torna su Canale 5 «Ciao Darwin», il programma condotto da Paolo Bonolis, arrivato alla nona stagione. Per l'occasione, il conduttore è stato ospite del salotto di Silvia Toffanin, dove ha parlato delle novità della sua trasmissione e del rapporto con Luca Laurenti.

Spazio poi alla famiglia, con il racconto della nascita dei nipotini. Diventato "nonno bis" a distanza, dato che i nipoti sono negli Stati Uniti, Paolo Bonolis ha detto di non aver paura dello scorrere del tempo e dell'avanzare dell'età. Parlando dei genitori, il conduttore ha detto di assomigliare molto a suo padre, da cui ha preso il suo lato ironico: «Non c'era problema che non veniva deriso e superato con ironia».

Poi la domanda sulla separazione dalla sua ex moglie, Sonia Bruganelli: «La vita è fatta così. Ci sono cose che cambiano e cose che permangono. Questa è l'esistenza. Abbiamo trovato un nuovo equilibrio, fino a quando uno dei due non cade. Chissà cosa succederà. La vita è piena di sorprese. Sono state prese in considerazione delle cose. L'anima è un conto, il corpo è un altro. Però pure il corpo...».