Napoli, incidente nel cantiere della metropolitana: un morto (20 anni) e due feriti. «Travolti dal cedimento del terreno»

Un incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere della metropolitana di Napoli in zona Capodichino: secondo le prime informazioni un operaio sarebbe morto, un altro disperso e uno ferito. Gli operai sarebbero stati travolti dal cedimento del terreno durante i lavori per la nuova metro tra Capodichino e Poggioreale. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.

