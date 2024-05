Mercoledì 22 Maggio 2024, 19:53

John “Paddy” Hemingway, 104 anni, di Dublino, è l’unico pilota superstite del migliaio che la Raf schierò nella Battaglia di Inghilterra. E’ uno dei “così pochi a cui così tanti devono la vita”, come disse il primo ministro Winston Churchill. Nell’aprile del 1945 il suo Spitfire venne abbattuto dalla contraerea tedesca a ovest di Ferrara: in quei momenti il pilota venne affidato a Carla Fabbri, una bambina di 9 anni, che lo accompagnò in salvo attraverso la linea del fronte. “Ero terrorizzato per la vita di quella piccola, non certo per la mia” ha detto il pilota nel rievocare quelle ore.

Il 23 maggio alle 12.20 su TV2000 la vicenda di “Paddy” Hemingway e della piccola Carla Fabbri sarà ripercorsa da Paola Saluzzi, conduttrice de L’Ora Solare, con i racconti di Lina Volpi, figlia di Carla Fabbri, e da Paolo Ricci Bitti, giornalista del Messaggero che ha scoperto la storia di quel salvataggio che fino al dicembre scorso viveva solo nella memoria del pilota irlandese, una leggenda in Gran Bretagna e in Irlanda, e della signora Lina.

John Hemingway, che presto incontrerà Lina Volpi, ha detto: “Quella bambina mi ha salvato dai nazisti, le devo il mondo”.

Nella trasmissione del 23 maggio si passerà anche dalla Seconda Guerra Mondiale a quella della ex Jugoslavia da cui è fuggito Ivan Ljubicic, campione di tennis, ex numero tre del mondo, ha anche allenato Roger Federer. Racconta la sua incredibile storia che l’ha portato a diventare uno dei più grandi tennisti mai esistiti e il ritorno, dopo trent’anni, nella sua Bosnia, avvenuto grazie al documentario di Sky “Ljubo, l’uomo salvato dal tennis”. Oggi è direttore della Federazione Francese Tennis.