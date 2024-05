Stefano De Martino, contratto pluriennale con la Rai. Verso la conduzione di Affari Tuoi. Per lui «Prime Time in fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2»

La Rai punta su Stefano De Martino: ha firmato con l'azienda un accordo pluriennale. De Martino - spiega una nota di Viale Mazzini - sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2. Come già circolava negli ultimi tempi, dovrebbe essere dunque lui a condurre "Affari Tuoi" nel dopo Amadeus.

Stefano De Martino rinnova con la Rai

L'amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi «colgono l'occasione per esprimere i complimenti all'artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione».

L'ultimo appuntamento con “Stasera tutto è possibile”

Stasera, giovedì 23 maggio, intanto ultimo appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto proprio De Martino.

Il programma chiude un’altra stagione di successo, la più vista di sempre.

Il tema dell’ultima puntata, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà “Olympic STEP” e avrà come ospiti, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (che imiterà Barbara d’Urso), anche Sergio Friscia, Nathalie Guetta, Ema Stokholma e Fabio Caressa. Tra i giochi, oltre all’icona del programma, “La Stanza Inclinata”, ci saranno: “Speed Quiz”, “Patapouf”, “Segui il labiale”, “La coppia che scoppia”. Come sempre, vale solo una regola: divertirsi.