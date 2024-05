Il Volo - Tutti per uno, top e flop della seconda puntata dello show su Canale 5: Nannini e Panicucci non convincono

Mercoledì 22 Maggio 2024, 14:07

La seconda puntata di "Il Volo - Tutti per Uno", andata in onda su Canale 5, ha suscitato alcune critiche sul web, principalmente riguardo la co-conduttrice Federica Panicucci. Molti spettatori l'hanno trovata poco adatta, definendo i suoi interventi noiosi e superflui, soprattutto in confronto alla precedente co-conduttrice, Giorgia. Anche la performance di Gianna Nannini ha ricevuto commenti negativi: alcuni utenti hanno lamentato la sua eccessiva presenza rispetto ai membri de Il Volo. Nonostante queste critiche, il talento canoro del trio è stato comunque apprezzato.

Carlo Conti a Sanremo 2025, le pagelle dei “suoi” Festival: top e flop. Il colpaccio Maria De Filippi (9), male i comici (5), Totti show (7), la vittoria scontata de Il Volo (6)

Il Volo, top e flop della seconda serata su Canale 5

Molti spettatori hanno criticato anche la frequenza e la durata delle interruzioni pubblicitarie, ritenendole eccessive. Gli intervalli pubblicitari hanno ulteriormente contribuito al malcontento generale degli spettatori. Le critiche si sono concentrate sul fatto che le numerose pause pubblicitarie hanno spezzato il ritmo dello show, riducendo il piacere della visione.

Il 14 maggio, sempre in prima serata su Canale 5, era andata in onda la prima puntata de "Il Volo - Tutti per uno". il concerto è stato organizzato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. Anche durante la prima puntata, qualcuno aveva fatto notare che gli artisti ospiti, dalla carriera straordinaria e dalla levatura incredibile, hanno in certi casi finito per mettere in ombra gli stessi organizzatori e conduttori dell'evento.

Photo Credits: Kikapress; Music: Korben



Leggi anche:--Gianluca Ginoble si commuove in diretta su Canale 5: le lacrime durante il concerto. Il momento strappalacrime inaspettato