Cannes 2024, Sorrentino può vincere? Il film divide: le recensioni (negative) e la rivelazione Celeste Dalla Porta. Le chance dell'Italia

Cannes 2024 si avvia alla conclusione. Sabato sera scopriremo quale dei film in concorso alla 77esima edizione del festival cinematografico si aggiudicherà la Palma d’Oro. Tra questi in corsa c’è “Parthenope” del premio Oscar Paolo Sorrentino, l’unica opera italiana in gara presentata martedì sera al pubblico della kermesse e accolta da standing ovation e dieci minuti di applausi. Si tratta della settima volta sulla Croisette per l’autore napoletano, la prima risale al 2004 con “Le conseguenze dell’amore”.

Sorrentino divide la stampa

L’ultima opera del regista di “È stata la mano di Dio”, candidato agli Oscar 2022 come miglior film internazionale, ha invece diviso la critica alla proiezione per la stampa che lo ha accolto tiepidamente.

Indubbiamente arrivato al festival carico di aspettative, pare essere al momento considerato tra i lungometraggi più deludenti. Su “Parthenope” sembra pesare una sceneggiatura ridondante nonostante l’aspetto estetico mozzafiato a cui il regista napoletano ci ha abituato fino ad ora. Su Rotten Tomatoes le recensioni raccolte fino ad ora sono negative e oscillano tra il considerarlo inconsistente e concentrato su sé stesso e l’ennesima lettera d’amore a Napoli che ormai non ha più nulla da dire. Più o meno concordi invece sono i giudizi sulla protagonista Celeste Dalla Porta, al suo primo ruolo sul grande schermo e considerata come una scoperta da tenere d’occhio per il futuro.

Visti questi presupposti sembra improbabile che sabato sera verrà richiamato sulla Croisette perché presente nel palmarès, ma mai dire mai. Al di là del risultato finale, si sa già che “Parthenope” arriverà nelle sale americane. Sarà A24 a distribuirlo oltreoceano, lo studio che l’anno scorso ha accompagnato “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer fino alla vincita di due statuette agli Oscar 2024 come miglior film internazionale e miglior sonoro.

Trama e cast di "Parthenope"

Il film, ambientato a Napoli nel 1950, racconta la storia di Partenope, una ragazza che proviene dal mare come una sirena. Chiunque la incontri rimane abbagliato dalla sua bellezza e questo accade anche al fratello Armando. Sorrentino ripercorre la sua vita e il cambiamento inevitabile tra amori, flirt, felicità e dolori. A fare da contorno alla sua storia tanti personaggi ormai consumati dall’esistenza e la città di Napoli che ammalia, ma sa anche ferire. Oltre alla già citata Celeste Dalla Porta, il cast vede la presenza di Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri e il premio Oscar Gary Oldman.