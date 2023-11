Terra Amara, le anticipazioni del 20 novembre: Lutfiye prova a convincere Fikret ad abbandonare i piani di vendetta contro Demir

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 20 novembre.

Le anticipazioni

Demir e Zuleyha decidono di accogliere nuovamente Gaffur nella villa, ma Gulten vuole assicurarsi che Saniye sia d'accordo. Nel frattempo Fekeli e Demir passeggiano insieme davanti a tutta la città, mostrando a tutti la loro alleanza e i loro intenti. Lutfiye cerca intanto di convincere Fikret ad abbandonare i piani di vendetta nei confronti di Demir, nonostante l'uomo sia determinato ad andare avanti.