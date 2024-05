Tutto per mio figlio, stasera in tv il film con Giuseppe Zeno ispirato a una storia vera: cast, trama e dove è stato girato

Stasera in tv, giovedì 16 maggio, su Rai1 alle 21.30 va in onda “Tutto per mio figlio”. Liberamente tratto da una storia vera il film drammatico del 2022 diretto da Umberto Marino, con Giuseppe Zeno, Tosca D'Aquino, Ernesto Mahieux, Antonia Truppo, Massimiliano Rossi, Nello Mascia racconta la storia di un uomo che dopo tante vessazioni si ribella alla criminalità. Scopriamo dunque la trama, il cast e dove è girata la pellicola.

Tutto per mio figlio, la trama del film con Giuseppe Zeno ispirato a una storia vera

Siamo in Campania, a metà degli anni Novanta. Raffaele Acampora è un uomo come tanti. Ha una moglie, Anna, che ama, e quattro figli, di cui il più grande, Peppino, ha quattordici anni, e come molti ragazzi della sua età comincia a cercare la sua strada nel mondo. Ma non è facile farlo quando vivi in un territorio dove le organizzazioni criminali dettano legge. Ogni settimana Raffaele e i suoi colleghi sono vittime del racket criminale, che impone loro il pizzo e vessazioni di ogni tipo. Fino a quando, un giorno, Raffaele decide di ribellarsi. Stanco delle continue vessazioni da parte dei camorristi, Raffaele raduna i suoi colleghi e fonda un sindacato; và oltre: collabora con la polizia e la magistratura

Il cast

Giuseppe Zeno nel ruolo di Raffaele Acampora

Antonia Truppo nel ruolo di Anna

Tosca D'Aquino nel ruolo di Carla

Massimiliano Rossi nel ruolo di Domenico Fierro

Roberto De Francesco nel ruolo di Agostino Innaurato

Ernesto Mahieux nel ruolo di Aniello

Bruno Torrisi nel ruolo del maggiore Basile

Fabio De Caro nel ruolo di Maturo

Vincenzo Zampa nel ruolo di Sergio De Luca

Nello Mascia nel ruolo del padre di Raffaele

Fabio Galli nel ruolo del pm D'Arrigo

Fabio La Fata nel ruolo dell'autista di Carla

Edoardo Guadagno nel ruolo di Pasquale

Peppe Papa nel ruolo di Vincenzo

Edoardo Persia nel ruolo di Costella

Francesco Sinisi nel ruolo di Biagio

Giuseppe Pirozzi nel ruolo di Peppino Acampora

Mimmo Mancini nel ruolo del consigliere comunale Rea

Leonardo De Carmine nel ruolo di Migliaccio

Dove è girato il film

Le riprese della pellicola sono iniziate nell'estate del 2021 in provincia di Caserta tra i luoghi mostrati nel film appare anche la Reggia di Caserta.