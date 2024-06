Carolina Rey inviata di Carlo Conti al concerto Con il Cuore, chi è la conduttrice? Età, marito, genitori, figlio, malattia, carriera e dove vive

Sarà ancora Carolina Rey, la giovane attrice e conduttrice romana che questa sera affiancherà come inviata Carlo Conti, per seguire il concerto "Con il Cuore - Nel Nome di Francesco", la tradizionale manifestazione musicale di beneficienza di scena al segrato della Basilica superiore di San Francesco ad Assisi. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta stasera in tv, giovedì 5 giugno, su Rai 1 a partire dalle 21.25.