Viola come il Mare 2, stasera l'ultima puntata, come finisce la fiction? Dal risentimento di Francesca Chillemi alla scoperta di Can Yaman

Ultima puntata stasera in tv, giovedì 6 giugno, di Viola come il Mare 2. La serie con Can Yaman e Francesca Chillemi continua a piacere al pubblico e i vertici di Mediaset non possono che esserne contenti visto il boom di ascolti. Ormai siamo alle battute finali, stasera andrà in onda l'ultima puntata, scopriamo dunque insieme cosa accadrà: ecco le anticipazioni.

“Con il cuore, nel nome di Francesco”, Carlo Conti alla conduzione del concerto benefico da Assisi: da Maninni a Nigiotti, scaletta, ospiti e anticipazioni

Viola come il Mare 2, stasera l'ultima puntata

Viola è ancora scossa dall'incontro con il padre e fatica ad accettare un confronto con lui.

Pagelle ascolti tv, top e flop: L'Isola chiude al 15,81% ma il Live di Vasco fa peggio (13,42%), Sciarelli si salva

Cosa succede

Ma un altro evento contribuisce a creare ulteriore tensione: Turi confessa di aver commesso un omicidio. Ma un dubbio sorge presto: sta davvero dicendo la verità o c'è qualcosa di più oscuro e complesso dietro la sua confessione? Francesco Demir, determinato e risoluto, non ha intenzione di abbandonarlo in un momento così cruciale e, convinto che ci sia molto di più da scoprire, si impegna a fondo nelle indagini per svelare la verità sull'omicidio. Intanto, Tamara deve fare i conti con il corteggiamento di Raffaele. Viola rivela a Demir di avere finalmente trovato quel padre che aveva tanto cercato, che le ha confidato di conoscere delle importanti questioni che coinvolgono lo stesso Demir e che vorrebbe parlargli. È l'inizio della rivelazione sul suo genitore naturale. Adesso Damir sa di essere figlio di Pietro Martino. I due protagonisti, risolti i propri enigmi privati, possono finalmente accettare l'idea di essere fatti l'uno per l'altra.