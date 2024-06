Sissi 3, stasera in tv torna la serie con Dominique Devenport nei panni dell'Imperatrice d'Austria-Ungheria: cast, trama e quante puntate

Sissi 3, stasera in tv, martedì 11 giugno, torna su Canale 5 alle 21.40 la serie tedesco-austriaco che racconta la storia della vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, imperatrice d'Austria-Ungheria.

Un successo clamoroso quello della fiction con Dominique Devenport che ora arriva alla terza stagione: saranno sei in tutto le puntate che andranno in onda su Canale 5 in due serate, l’11 e il 13 giugno. Vediamo dunque le anticipazioni di stasera.