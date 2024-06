Ilary Blasi a Ponza, ma non solo in vacanza. «Sta girando la serie "Unica 2" con Netflix»

Ilary Blasi al mare, ma non solo in vacanza. La scorsa settimana, la conduttrice aveva condiviso sui suoi canali social scatti in cui scorrideva su uno yacht a Ponza in compagnia della sorella Melory e delle amiche Maria Benedetta Manca, Gloria Adornato e Giorgia Lillo Lori. Paesaggi mozzafiato, silenzi e tranquillità, ma non solo: secondo i rumors la Blasi si trovava sull'isola per girare Unica 2, sequel dell'attesissimo docufilm Netflix, Unica, uscito sulla piattaforma streaming il 24 novembre: un vero e proprio successo in cui Ilary ha raccontato la sua versione sulla fine della storia con l'ex marito Totti.

Ilary Blasi sullo yacht a Ponza con la sorella Melory: il primo bikini della stagione

''Unica 2'': le indiscrezioni sull'inizio delle riprese

Non solo relax al mare quindi per la conduttrice, perché alcune fonti presenti sull’isola hanno riferito a Today che il gruppo di amiche era in compagnia di un’intera troupe, macchine da presa e mezzi cinematografici. Un lavoro di cui però non si sa nulla: e proprio per questo si sospetta che siano partite le riprese di Unica 2, secondo capitolo del documentario dell’ex moglie di Francesco Totti, fino a questo momento però mai annunciato ufficialmente. Ad alimentare i sospetti, la compagnia del weekend al mare: Ilary era infatti insieme a Melory e Giorgia Lillo Lori, che comparivano proprio nel documentario Unica.

«Che stupida» : un flop?

Le indiscrezioni sull'uscita di ''Unica 2'' fanno quindi sperare che Ilary abbia ancora molto da raccontare sul divorzio da Francesco Totti. Anche se il discorso sulla fine della storia proseguiva nel libro ''Che stupida'' scritto dalla conduttrice e prodotto dalla Mondadori: le pagine raccontavano nuovi dettagli sulla burrascosa separazione, ma le copie sono state ben al di sotto delle aspettative.

Circa 8.470, nonostante tutta la campagna di marketing per presentarlo.

Il pubblico forse si è sentito ''saturo'' nel leggere un libro che racconta, in soldoni, sempre la stessa storia. Eppure, queste nuove indiscrezioni fanno crescere l'attesa di un sequel del docufilm Netflix e l'hype di queste ore fa pensare che il pubblico aspetti con ansia una conferma di questa possibile uscita.