Alfredino, stasera in tv la miniserie sulla tragedia di Vermicino: orario, attori e la storia vera

Una vicenda angosciante che tenne l'Italia attaccata alla televisioni per due giorni quella di Alfredino, protagonista della miniserie Alfredino - una storia italiana, che andrà in onda stasera 11 e domani 12 giugno ore 21.30 su Rai 1. Il 10 giugno del 1981, nella campagna intorno a Roma, a Vermicino un bambino cadde in un pozzo.

Alfredino, la storia del bambino caduto nel pozzo (che cambiò per sempre l'Italia). Stasera e domani la fiction su Rai 1

È la vicenda dell’incidente del piccolo Alfredo Rampi che per 48 ore restò bloccato in un pozzo prima di morire. Tutta l’Italia seguì la vicenda alla tv, nella prima diretta della Rai.

Sul luogo dell'incidente arrivò anche l'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, insieme ai soccorsi e alla stampa.

In quattro puntate (due in onda stasera, altre due domani) il regista Marco Pontecorvo riesce a fare un’accuratissima ricostruzione storica di quei giorni, e a trasmettere l'apprensione che tutta Italia provò per Alfredino.

Il cast: Anna Foglietta interpreta Franca Bizzarri

Franca Bizzarri, madre di Alfredino è interpretata da Anna Foglietta. L'attrice e produttrice nel 2023 è stata tra i protagonisti dei film di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo "​I migliori giorni" e «I peggiori giorni», di «Elf Me» diretto da YouNuts! e della serie tv «Everybody Loves Diamonds» di Gianluca Maria Tavarelli.

È celebre per aver partecipato a Perfetti sconosciuti (2016), The American (2010) e Nessuno mi può giudicare (2011).

Anna Foglietta è nata a Roma il 3 aprile 1979. È sposata con Paolo Sopranzetti dal 19 giugno 2010. I due hanno tre figli: Lorenzo, Nora e Giulio.

Luca Angeletti nei panni di Ferdinando Rampi

Il padre di Alfredo, Ferdinando Rampi, è stato interpretato da Luca Angeletti. L'attore ed editor,nato a Roma il 24 giugno 1974, è noto per aver recitato nel film Lucy (2014), e in serie tv Rai e Mediaset come Tutti pazzi per amore (2008), Il capo dei capi (2007), La buona battaglia - Don Pietro Pappagallo (2006), e Squadra antimafia - Palermo oggi (2009).

Di recente Angeletti ha lavorato in Da grandi di Fausto Brizzi, La guerra dei nonni di Gianluca Ansanelli, Buongiorno, mamma! - seconda stagione di Alexis Sweet e Laura Chiossone e Gloria di Fausto Brizzi.

Kim Cherubini è Alfredo Rampi

Il piccolo Alfredino Rampi è stato interpretato da Kim Cherubini, figlio di Alessia Fabiani e del suo ex compagno Fabrizio Cherubini. Nel 2022 Kim ha interpretato Dante bambino nel film di Pupi Avati dedicato al Sommo Poeta. Il piccolo Kim ha una sorella di nome Keira.

Francesco Acquaroli è il personaggio di Elveno Pastorelli

Francesco Acquaroli interpreta Elveno Pastorelli, comandante dei vigili del fuoco, responsabile delle operazioni di salvataggio di Alfredino. Acquaroli, romano di 62 anni è celebre per aver recitato in Dogman (2018), Suburra - La serie (2017) e Sole, cuore, amore (2016). Nel 2023 ha interpretato Maurizio Restivo nella fiction Per Elisa - Il caso Clap di Marco Pontecorvo ed è stato anche uno dei personaggi delle serie Neve alle Azzorre e Unwanted - Ostaggi del mare.

Vinicio Marchioni è il personaggio Nando Broglio

Vinicio Marchioni è Nando Broglio, il vigile del fuoco che ha parlato per più di 24 ore con Alfredino Rampi, durante il tentativo di salvataggio. Il romano Vinicio Marchioni, classe 1975 è conosciuto come attore e regista. Ha recitato in film e serie di successo come C'è ancora domani (2023), Romanzo criminale - La serie (2008) e Siccità (2022). È sposato con Milena Mancini dal 24 settembre 2011 e ha due figli.

Nel 2023 l'attore ha recitato nelle serie Django di Francesca Comencini, David Evans e Enrico Maria Artale e I leoni di Sicilia, e nei film Grazie ragazzi di Riccardo Milani, Mia di Ivano De Matteo e, il già citato C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Nel film uscito quest'anno Un altro ferragosto di Paolo Virzì ha interpretato il personaggio di Cesare.

Valentina Romani nei panni di Laura Bortolani

Valentina Romani ha interpretato Laura Bortolani, geologa dal Club Alpino Italiano accorsa a Vermicino. Nata a Roma il 16 giugno 1996 l'attrice è nota per aver partecipato alla serie Rai Mare Fuori (2020) e ha recitato in Il sol dell'avvenire (2023) di Nanni Moretti, Un bacio (2016) La porta rossa (2017). Il 28 maggio scorso l'attrice ha debuttato come scrittrice per Rizzoli pubblicando il suo primo romanzo Guarda che è vero.

Massimo Dapporto (Sandro Pertini)

L'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, anche lui arrivato a Vermicino durante il tentativo di soccorso, è stato interpretato da Massimo Dapporto. Tra i lavori più recenti dell'attore milanese, classe '45, la miniserie Un'estate fa di Davide Marengo e Marta Savina. È celebre per aver partecipato a La famiglia (1987), Mignon è partita (1988) e Una storia semplice (1991).