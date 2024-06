Sanremo 2025, ipotesi Cattelan per il Dopofestival o Sanremo Giovani: i candidati per la squadra di Carlo Conti

Da lavoratore instancabile qual è, si è messo subito all’opera, tra vertici con i dirigenti Rai e i suoi collaboratori, cominciando a scegliere la squadra con la quale condividere questa avventura lunga due anni. Carlo Conti è uno stacanovista - negli ultimi due mesi ha: condotto la nuova edizione dei Migliori anni, condotto i David Di Donatello, condotto la Giornata mondiale dei bambini, condotto Con il cuore nel nome di Francesco da Assisi - e sa bene che non c’è tempo da perdere. Non sembra, ma il Festival di Sanremo 2025, che si svolgerà da martedì 4 a sabato 8 febbraio, è come se fosse già dietro l’angolo e il conduttore toscano, già al timone della kermesse dal 2015 al 2017, ha chiaro il fatto che i prossimi mesi voleranno. E così mentre lui da stasera a venerdì sarà impegnato a Piazza del Popolo con il Tim Summer Hits 2024, condividendo di nuovo il palco insieme ad Andrea Delogu dopo i David di Donatello («La conosco bene perché in tempi non sospetti l'avevo inserita nella commissione dei miei primi Sanremo. È un'ottima conduttrice, ha facilità di linguaggio, simpatia, brio, ritmo e ha orecchio musicale per stare su un palco del genere», ha detto della partner, e c’è già chi da per certa la sua presenza nel cast del Festival), filtrano i primi retroscena legati al Sanremo che verrà. La prima sorpresa? Il ritorno del Dopofestival di pippobaudiana memoria.

L’indiscrezione lanciata negli scorsi giorni da Dagospia sul ritorno del programma notturno che a partire da mezzanotte e mezza circa, vale a dire subito dopo la fine delle puntate del Festival (sì, Conti ha deciso di ridurre di almeno un paio d’ore la durata delle serate, in segno di discontinuità rispetto all’era dell’amico Amadeus), è stata rilanciata da TvBlog, secondo cui a condurre il Dopofestival potrebbe essere Alessandro Cattelan.

Ma in lizza ci sarebbero anche Stefano De Martino (prossimo conduttore di “Affari tuoi” al posto di Amadeus) e Piero Chiambretti (in procinto di tornare in Rai con “Fin che la barca va”). Quest’ultimo il Dopofestival lo conosce bene: lo ha condotto nel 1998 e nel 2007, oltre a condurre per tre edizioni il Festival vero e proprio, nel 1997 con Mike Bongiorno, nel 2001 con Raffaella Carrà, Megan Gale, Massimo Ceccherini e Enrico Papi e nel 2008 con lo stesso Pippo Baudo.

Il Dopofestival era scomparso dai radar per quattro edizioni, dal 2020 al 2023. La formula è stata in qualche modo rispolverata quest’anno da Fiorello con il suo Viva Rai2… Viva Sanremo, insieme alla sua ciurma e a Alessia Marcuzzi. Tra i tre toto-conduttori in lizza, in pole c’è proprio Cattelan, desideroso di rilanciare la sua carriera in Rai, dopo i risultati così e così di “Da vicino nessuno è normale”, lo show in tre puntate che ha condotto in prima serata su Rai2 dal 20 maggio al 3 giugno (la prima è stata vista da 912 mila spettatori, la terza da 709 mila spettatori - della seconda non si hanno cifre a disposizione per via dello sciopero di Nielsen, che rileva i dati). Alle sue spalle ha la potente manager Marta Donà, che con i suoi artisti ha vinto il Festival di Sanremo quattro volte: nel 2013 con Marco Mengoni, nel 2021 con i Maneskin, nel 2023 di nuovo con Mengoni e quest’anno con Angelina Mango. E secondo quanto riferito da TvBlog, Cattelan dovrebbe anche essere al timone delle prime serate di Rai2 dedicate alla nuova formula di Sanremo Giovani.

Già, perché sempre in segno di discontinuità rispetto ai Festival targati Amadeus Carlo Conti avrebbe deciso di valorizzare maggiormente il marchio Sanremo Giovani, altra invenzione di Re Pippo. Se nell’era Amadeus le selezioni dei concorrenti si svolgevano a porte chiuse, secondo quanto filtra ora potrebbero svolgersi invece in tv, con alcuni appuntamenti in prima serata su Rai2. Le selezioni culmineranno poi a dicembre con la finale, che dovrebbe essere condotta invece da Carlo Conti da Sanremo. Non è chiaro se Conti proseguirà con la formula del girone unico dei big al Festival, con i vincitori di Sanremo Giovani che andranno ad aggiungersi ai campioni, o se invece ripristinerà la distinzione tra Big e Nuove Proposte dei suoi Festival, abolita da Claudio Baglioni nel 2019, quando Mahood - dopo aver vinto tra i Giovani a dicembre ed essersi ritrovato poi a febbraio direttamente tra i campioni - vinse il Festival con “Soldi”.