Endless Love, le anticipazioni di oggi (giovedì 16 maggio): Galip folgorato da Leyla

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, giovedì 16 maggio.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Leyla e Kemal incontrano Galip per strada, e lui resta folgorato da Leyla. Kemal si appresta ad andare in un club elegante indicatogli da Zehir, nella speranza di rintracciare Karen. Nella sua macchina trova Nihan, evasa in pigiama dalla sua "prigione" domestica.