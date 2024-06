Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (lunedì 10 giugno): Lara comunica a Diego e Ida la sua decisione

Torna stasera in tv Un Posto al Sole. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni ufficiali e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 10 giugno. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Endless Love, le anticipazioni di oggi (lunedì 10 giugno): Kemal si allontana da Nihan

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera

Lara comunicherà a Diego e Ida se intende avvalorare la denuncia della ragazza, oppure no. Intanto Ferri, intuite le intenzioni di Ida e Diego, cercherà di correre ai ripari in una corsa contro il tempo. Dopo aver incontrato Luca, Ornella è convinta che le condizioni del medico siano peggiorate, dopo aver parlato con Raffaele decide di andare da Giulia per avere un confronto con lei.