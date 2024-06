Endless Love, le anticipazioni di oggi (martedì 11 giugno): Kemal stupisce tutti

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, martedì 11 giugno.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (martedì 11 giugno): Ornella scopre la verità sulle condizioni di salute di Luca

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Banu è gelosa delle attenzioni che Tarik sembra riservare a Pelin. Lui, però, nega questo interesse, anche se è ancora furioso per il suo tradimento. Nihan chiede a Leyla di consegnare una lettera a Kemal. All'assemblea generale del CdA della Kozcuoglu Holding, Kemal sorprende tutti con il suo intervento. Infatti, il Soydere dichiara che presto inizieranno i lavori per renderla di nuovo operativa in seguito al ritrovamento di una vecchia miniera nel terreno della centrale termoelettrica...