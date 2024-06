Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (martedì 11 giugno): Ornella scopre la verità sulle condizioni di salute di Luca

Torna stasera in tv Un Posto al Sole. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni ufficiali e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 11 giugno. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera

Roberto è sempre più preoccupato all’idea di perdere Tommaso mentre Marina sembra non reggere più la situazione. Nel frattempo, Ornella scopre la verità sulle condizioni di salute di Luca e non condivide la decisione di Luca di continuare a lavorare e proverà a farlo ragionare. Deciso a rimettersi in forma, Guido troverà una nuova compagna con cui allenarsi.