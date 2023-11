X Factor, Morgan esagera con Fedez? La battuta è pessima per i fan

Venerdì 17 Novembre 2023, 08:10

Morgan fa discutere per quello che ha combinato a X Factor nei confronti di un altro giudice e collega artista: Fedez. Alcune frasi pronunciate dall'ex leader dei Bluvertigo nei confronti del marito di Chiara Ferragni, infatti, hanno causato un po' di malumori tra i telespettatori del programma, che sembrano essersi schierati in massa dalla parte di Federico. Il motivo? Fedez l’aveva chiesta di smettere di prendere di mira Francesca Michielin dopo la gaffe di qualche puntata fa su Ivan Graziani. Ma cosa avrà mai combinato Morgan? Cosa avrà detto di tanto terribile? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Sky, Kikapress; music by Korben MKdB



La reazione di Fedez e Michielin dopo le battute pungenti di Morgan: cosa è spuntato sui social dopo la puntata