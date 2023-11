Sinner in tv rivoluziona i palinsesti, dal Grande Fratello a Gerry Scotti: i cambi dopo il boom di ascolti

E scoppiata la «Sinner-mania» e ha già contagiato tutta Italia. Con il successo alle Atp Finals di Torino su Novak Djokovic, numero 1 del ranking mondiale, il giovane talento azzurro si è elevato al livello di star assoluta nel panorama sportivo nazionale e internazionale. L'entusiasmo si è diffuso in tutta la città, tradizionalmente 'freddinà.

Boom ascolti

Ma tutto il paese è impazzito per le prodezze di Jannik, come dimostra il boom di ascolti in televisione: su Rai2 il match è stato visto da 2 milioni e 543.000 spettatori, con uno share del 14.6%, per quello che è il miglior risultato per il tennis in Rai degli ultimi dieci anni; su Sky ci sono stati 789.000 spettatori medi e 1 milione e 838.000 spettatori unici, con il 4,5% di share e un picco di 959.000 spettatori alla fine del secondo set (secondo miglior ascolto di sempre per un incontro di tennis dopo la finale di Wimbledon 2021 tra Berrettini e Djokovic).

Sinner, chi è la fidanzata? La modella Maria Braccini scaricata per un post e la relazione con Laura Margesin

Le variazioni in tv

Il Grande Fratello di ieri sera non è andato in onda. Alfonso Signorini aveva preannunciato la diretta nella serata di mercoledì, anziché come di consueto di giovedì, ma poche ore prima di andare in onda la decisione è stata cambiata. E il GF è tornato in programmazione per giovedì. La spiegazione è legata ad un'altra trasmissione,"Io canto generation", di Gerry Scotti, che sarebbe dovuta andare in onda giovedì. Il programma è stato di nuovo spostato a data da destinarsi e quindi il Grande Fratello e Alfonso Signorini sono tornati alla programmazione originale, giovedì sera su Canale 5.

Palinsento Rai

RAI1 21:30 Il Commissario Montalbano: «La rete di protezione» (anzichè Un Professore 2); RAI2 21:00 Jannik Sinner - Holger Rune. Nitto ATP Finals 2023; 23:10 La Conferenza Stampa. Alessandro Cattelan - Carlo Verdone; 05:10 Rex: «Il tempo non guarisce le ferite»; 05:55 Piloti (anzichè Zio Gianni); RAI3 23:15 (anzichè 23:30) Sopravvisute.