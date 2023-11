Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi venerdì 17 novembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Una serata di sport, con la nazionale azzurra in campo contro la Macedonia per qualificarsi agli Euro 2024, ma anche ricca di film e programmi di approfondimento che spaziano dalla cronaca nera alla satira.

Grande Fratello, pagelle: Alex, sportivo (9), Fiorda, «blatta» in hit (8), Mughini, in ritirata (5), Perla, senza congiuntivo (3), Max, «scemo del villaggio» (3)

Vediamo allora la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 17 novembre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.

Rai 1 - 20:30 Italia – Macedonia

Per le qualificazioni a Euro 2024 l'Olimpico di Roma ospiterà il match Italia - Macedonia: la nazionale azzurra si batterà a partire dalle ore ore 20.45. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Sinner, chi affronta in semifinale Finals? Alcaraz, Medvedev, Zverev: le combinazioni e i possibili sfidanti

Rai 2 - 21:20 The Rookie (Serie)

Arriva su Rai 2 la quinta stagione di "The Rookie", che nel frattempo è sbarcata con le sue prime 4 stagioni su Netflix. La seire è un poliziesco in cui spessp prevalgono le componenti della commedia, pur non mancando intrecci da giallo e momenti d'azione.