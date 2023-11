Reazione a Catena, Le Amichette sono da record: la cifra stellare che le campionesse hanno vinto (finora)

Dopo la super vincita di domenica 26 novembre Le Amichette (che hanno fatto il record portandosi a casa 74.500 euro in una sola puntata) continuano a essere le campionesse di Reazione a Catena. Anche ieri la storia è stata la stessa: nel talk di Marco Liorni, Alessandra, Milena e Simona (così si chiamano le tre donne) hanno battuto I matissoni. Le Amichette all'Ultima catena con un montepremi potenziale di 12mila euro, non brillano ieri tant'è che arrivano all'ultima parola della catena con circa 480 euro, ma restano in gara.

Reazione a catena, Le Amichette sono da record

Nella puntata di domenica 26 novembre 2023 di Reazione a Catena è arrivata la quinta vittoria di questa edizione per le Amichette è la cifra è stellare: si tratta di 74.500 euro. Le campionesse hanno stabilito il record di vincite in questa stagione del programma, incrementando così il loro bottino da capogiro.

Ecco chi sono

Ma chi sono Le Amichette? Alessandra, Milena e Simona sono legate da una profonda amicizia da quando erano compagne di scuola. Le tre donne engono dalla Lombardia, per la precisione da Monza. Negli anni si erano perse di vista e poi, circa un decennio fa, si è tenuta una reunion (organizzata da Milena). Da quel momento in poi non si sono più separate