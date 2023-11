Cristina Marino a Le Iene, chi è la modella? Età, il matrimonio con Luca Argentero, i figli, l'allenamento e la carriera

Torna stasera in tv un nuovo appuntamento con Le Iene, il talk di italia 1 condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Al centro della puntata: Il bodybuilding è la disciplina che permette di modellare il corpo in base ai propri canoni estetici. Stefano Corti si domanda se per i ‘guru del fitness’ avere fisici così scolpiti sia solo il frutto di una corretta alimentazione e un allenamento costante oppure, non ci sia anche una componente di doping.

Grande Fratello, pagelle: Signorini diabolico (6), Greta prevedibile (4); Beatrice discutibile (4), Angelica falsa (4), Rosy guerriera (8)

Poi il nuovo servizio di Gaston Zama dedicato a Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppina Scarpulla, è pronto a svelare, una volta per tutte, tutta la verità nascosta dietro l’ormai nota veggente di Trevignano Romano. Grande attesa per un servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti che parla di patriarcato, misoginia e omofobia in tv. Con particolare riferimento a una vera e propria istituzione Rai, il noto regista televisivo Michele Guardì, autore e regista appunto di trasmissioni come Domenica In, Uno Mattina, Scommetiamo Che? e I Fatti Vostri. Come riportato dal promo sui social del programma, ci sono dei fuorionda in cui Guardì insulta, apostrofa e maltratta verbalmente i suoi collaboratori, persino lo stesso Magalli. Ma l'ospite della serata sarà Cristina Marino, modella e moglie di Luca Argentero. Vediamo dunque qui è.