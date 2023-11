Affari tuoi, Amadeus telefona al marito della concorrente durante la puntata: non era mai accaduto

Mercoledì 29 Novembre 2023, 08:38

Nel corso dell’ultima puntata di "Affari Tuoi", si è susseguita una serie di eventi sorprendenti, che hanno visto la diretta partecipazione della concorrente proveniente dalla regione Umbria. La donna è riuscita a portarsi a casa la considerevole somma di 40.000 euro accettando la proposta del dottore, nonostante nel suo pacco ci fossero originariamente addirittura 100.000 euro. La situazione generale della puntata, però, ha spinto Amadeus a compiere un gesto senza precedenti nella lunga storia del programma, mai messo in atto né da parte sua né da parte di altri conduttori: ha deciso di effettuare una telefonata al marito della signora. Ma cosa sarà successo di tanto particolare da spingere il presentatore del game show di Rai Uno a fare una cosa del genere? Andiamo a scoprirlo insieme.

