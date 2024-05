Stefano Napolitano, chi è il tennista al secondo turno degli Internazionali. «Tante volte ho pensato di smettere»

A volte si abusa dell'espressione "seconda giovinezza", ma per Stefano Napolitano è più che calzante. Il tennista biellese, 28 anni, ha appena battuto lo statunitense JJ Wolf al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia. Una bella soddisfazione per un atleta che a livello giovanile era considerato una dei migliori in Italia, per poi non mantenere le promesse a causa di tanti infortuni.

Più forte della sfortuna

Originariamente Napolitano avrebbe dovuto affrontare Matteo Berrettini in un derby tutto italiano, ma il ritiro del romano gli ha dato in sorte il rivale a stelle e strisce (lucky loser), poi sconfitto in due set, 6-2 7-6. Al punto decisivo alza le mani al cielo e sorride, il classe 1995: dopo i guai al ginocchio, al gomito e alla schiena che in questi anni lo hanno martoriato, non era neanche certo che continuasse a giocare. «Tante volte ho pensato di smettere», ha ricordato recentemente. Eppure, la sua resilienza gli ha permesso di tornare a vincere un Challenger (il Bangalore Open dello scorso febbraio) a distanza di sette anni dall'ultima volta. Una piccola impresa resa ancora più commovente dal fatto che Napolitano si era fatto male all'ultimo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2024, e per le prime due settimane dopo il torneo non riusciva ad allacciarsi le scarpe né a toccarsi le ginocchia con le mani.

Davis e Olimpiade, sogni impossibili

Il classe 1995 non ha un repertorio di colpi molto ricco ma, aiutato dall'altezza vertiginosa (196 centimetri), è dotato di un servizio molto potente e di grande solidità da fondo campo. E' soprattutto un atleta che ha sofferto tantissimo e ha imparato a convivere con il dolore. Il piemontese conserva ancora due grandi sogni, e chissà che il cassetto in cui li ha riposti non possa venire aperto: il primo è giocare, almeno una volta, la Coppa Davis con la Nazionale azzurra, mentre il secondo sarebbe partecipare alle Olimpiadi. Sono entrambi quasi irrealizzabili, visto il numero esagerato di grandi giocatori prodotti dal Paese negli ultimi anni, ma come ha detto lui stesso «finché ci sarà anche solo lo 0,1 per cento di possibilità io continuerò a sognare». Nel frattempo, proverà in tutti i modi a entrare in top 100: attualmente è 125esimo.