Pechino Express, stasera la finale: tre coppie in sfida per la vittoria

Dopo oltre 5 mila chilometri tra Vietnam, Laos e Sri Lanka, si conclude stasera in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now, il viaggio lungo la Rotta del Dragone di "Pechino Express". Un'avventura che le coppie hanno vissuto assieme al Dragone guidate dal conduttore Costantino Della Gherardesca e dall’inviato Fru.

Le coppie che concorrono per la vittoria finale sono Damiano e Massimiliano Carrara "I Pasticcieri", Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo "Le Amiche", Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi "Italia Argentina".

Il percorso delle tre coppie

Damiano e Massimiliano, i due fratelli hanno affrontato questo viaggio con una complicità unica e qualche raro battibecco. La loro tattica era chiara fin dall'inizio: volevano arrivare alla vittoria facendo fuori i concorrenti più forti. Per sdebitarsi con i concorrenti da cui hanno ricevuto sostegno durante il percorso hanno cucinato per tutti quelli che hanno incontrato.

Hanno vissuto a pieno l'avventura.

Le Amiche, invece, hanno iniziato il viaggio dal Vietnam col piede giusto, affamate di vittoria, mentre in Laos e Sri Lanka il loro percorso è stato altalenante. Entrambe sono partite verso l'ignoto con la grinta giusta, ma pensando sempre alle loro famiglie; hanno instaurato rapporti positivi con gli altri, sempre sorridenti e premurose.

Antonella ed Estefania, "Italia Argentina", sono partite un po' fiacche, ma una volta ingranata la marcia sono andate spedite. La coppia ha imparato dagli errori commessi durante il viaggio ed è arrivata in finale con grinta dopo un percorso che le ha unite tanto. Nell’ultima tappa in Sri Lanka, stasera 9 maggio alle 21.15 su Sky Uno si partirà dal parco archeologico di Ranmasu Uyana, si passerà dal traguardo intermedio lposto nelle famose grotte di Dambulla, per arrivare alla imponente rocca di Sigiriya che farà da teatro alla sfida finale: la vittoria di una delle tre coppie.