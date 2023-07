Temptation Island, regolamento stravolto per Ale e Federico. «Non era mai successo prima»

È destinato a far discutere quanto accaduto nell'ultima puntata di Temptation Island, il reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La coppia composta da Ale e Federico, infatti, continuerà la propria avventura sull'isola dei sentimenti con un regolamento differente rispetto agli altri partecipanti. Su esplicita richiesta di Ale, Federico non vedrà più video della sua fidanzata fino alla fine del reality. Niente pinnettu, niente falò, la verità verrà a galla solo alla fine di Temptation.

Temptation Island, cosa è successo fra Ale e Federico?

Ma come siamo arrivati a questo punto? Riavvolgiamo il nastro: i triestini Ale e Federico sono fidanzati da tre anni e partecipano a Temptation Island perché lui non è sicuro dei sentimenti che prova verso la sua ragazza.

Una volta separati nei due villaggi, Federico rivela la sua volontà di lasciare Ale, così lei decide di avvicinarsi al single Lollo. Fra i due scatta una grande complicità e nel giro di qualche giorno arriva un romantico bacio sotto le stelle.

Il cambio di regolamento

Ale decide così di chiedere un falò di confronto anticipato, ma Federico – ancora ignaro dell'accaduto – rifiuta l'invito. A questo punto la ragazza chiede alla produzione di non mostrare più suoi video al fidanzaro, che per questo motivo resterà all'oscuro di tutto fino al termine di Temptation. Come andrà a finire? Federico tornerà sui suoi passi? Fra Ale e Lollo è già scoppiato l'amore? Una cosa è certa e l'ha rivelata proprio Filippo Bisciglia: mai nella storia del reality il regolamento aveva subito una modifica così drastica. «Non era mai successo prima», ha detto il conduttore nel corso dell'ultima puntata.