Temptation Island, Gabriela e Giuseppe si sono lasciati veramente? Il colpo di scena dopo il programma. Cosa è successo

Martedì 11 Luglio 2023, 10:46

Tra le coppie che stanno facendo più rumore in questa nuova edizione di Temptation Island c'è quella formata da Gabriela e Giuseppe. Sappiamo che all'inizio del programma, Giuseppe si è avvicinato alla tentatrice Roberta, (volto già notato durante Uomini e Donne). Ma quando il ragazzo ha visto la sua fidanzata Gabriela in camera con il tentatore Fouad, è andato su tutte le furie al punto di chiedere immediatamente un falò di confronto. I due si sono rinfacciati di tutto, e Gabriela ha addirittura dichiarato di aver sopportato molti tradimenti. Alla fine, hanno deciso di uscire separatamente dal programma. Tuttavia, Bisciglia ha lasciato intendere che il loro viaggio nei sentimenti non è ancora terminato, promettendo che avremo presto notizie su quanto accadrà dopo il falò di confronto. Inaspettatamente, qualcosa sembra essere cambiato, e secondo i recenti rumors, potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra Giuseppe e Gabriela.

Photo Credits: Betti Soldati Music: Korben

