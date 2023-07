Temptation Island 2023, Manu non è più nel villaggio: ha accettato il falò di confronto con Isabella? Giuseppe è disperato. Le anticipazioni di stasera

Tutti pronti per il secondo appuntamento di Temptation Island 2023. Stasera in tv alle 21.40 su Canale 5 torna l'appuntamento con il reality del «viaggio dei sentimenti» di Mediaset condotto da Filippo Bisciglia in cui sette coppie di fidanzati sono pronti a mettersi alla prova tra tentazioni e confessioni. Lunedì scorso abbiamo conosciuto i protagonisti di questa edizione, e già non si parla d'altro. Gabriela (19 anni) e Giuseppe (24 anni), fidanzati da sette anni, Alessia (32 anni) e Davide (39 anni), fidanzati da undici anni, Daniele (33 anni) e Vittoria (32 anni), fidanzati da quattro anni, Manu (27 anni) e Isabella (26 anni), fidanzati da tre anni e mezzo, Ale (31 anni) e Federico (31 anni), fidanzati da tre anni, Francesca (23 anni) e Manuel (30 anni), fidanzati da due anni e mezz,o Perla (25 anni) e Mirko (26 anni), fidanzati da cinque anni. Ecco chi sono gli impavidi della stagione 2023 del reality Mediaset. Già dalla prima puntata, andata in onda lo scorso lunedì, abbiamo assistito a veri psicodrammi e alla messa in scena di relazioni veramente borderline e i telespettatori si sono già appassionati alle coppie. Vediamo quindi cosa può accadere stasera.