Temptation Island, Perla e Mirko al capolinea, Francesca senza Manuel è rinata, Ale “ghosta” Federico: le anticipazioni della penultima puntata

Stasera in tv, lunedì 24 luglio, torna Temptation Island il reality di Mediaset condotto da Filippo Bisciglia. Non tutte le coppie giunte nel resort di lusso sardo sono ancora in gara. Vittoria e Daniele, Ale e Federico, Francesca e Manuel e infine Perla e Mirko continuano a mettere alla prova i loro sentimenti divisi in due villaggi tra tentatori e tentatrici. L'appuntamento per seguire la penultima puntata è stasera alle 21.40 su Canale 5. Ma vediamo insieme quale coppia, tra quelle rimaste, rischia di uscire separata.