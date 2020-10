Grande Fratello Vip, televoto truccato salva Adua Del Vesco? Codacons: «Voti irregolari dalla Spagna»

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip il televoto ha salvato Adua Del Vesco, eliminando la favorita Franceska Pepe. Un esito sorprendente, che ha scatenato polemiche sui social: sono emersi, infatti, numerosi post da parte di account spagnoli a sostegno dell'ex (finta) fidanzata di Gabriel Garko. Il regolamento del Gf Vip, tuttavia, specifica chiaramente che il televoto è riservato solo agli utenti maggiorenni residenti in Italia. Un'anomalia denunciata da tanti sui social, che ha spinto il Codacons a presentare un esposto all'Agcom in cui si chiede di aprire un'indagine sul caso e accertare eventuali illeciti e irregolarità.

«Siamo sommersi da segnalazioni di utenti che denunciano come sui social siano apparsi profili spagnoli che avrebbero avviato una campagna di voti in massa a favore della concorrente Adua Del Vesco - spiega il Codacons - Al tempo stesso si fa presente come il regolamento della trasmissione Mediaset preveda espressamente che il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano».



Numerosi screenshot apparsi su social e web documenterebbero «i voti giunti dalla Spagna in favore della concorrente del Gf Vip, una circostanza che, se confermata, non solo violerebbe palesemente il regolamento, ma determinerebbe un danno per gli spettatori italiani che, in buona fede, hanno speso soldi per partecipare al televoto», spiega l'associazione. Su Twitter i post che testimoniano questi voti sono riuniti sotto gli hashtag #EspanaSalvaAAdua e #GFVIP e sarebbero la prova, secondo chi denuncia, di una violazione del regolamento.

