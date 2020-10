Grande Fratello Vip, Adua crolla: «Sono stanca di mentire, racconterò la verità: non posso più coprire gli altri»

Mentre a Live non è la D'Urso e Non è l'Arena il castello delle bugie sulla storia d'amore tra Morra e la Del Vesco sta crollando, nella casa del GF è in arrivo un nuovo terremoto.

«Adua Del Vesco e Morra? Storia inventata da me»: Tarallo racconta la sua verità da Giletti

Adua Del Vesco è sul punto di crollare. La puntata di venerdì del Grande Fratello Vip ha messo a dura prova i nervi dell'attrice dopo essere stata sbugiardata in diretta da Tommaso Zorzi in merito alla presunta omosessualità di Massimiliano Morra.

Adua ha sempre negato di averlo detto, ma all'interno della casa sono in tanti a conoscere la verità e questa volta anche la Del Vesco sembra non poterne più. In un momento di grande confidenza ha ammesso: «Sono anni che mi vedono soffrire per gli altri, ora stop. Non posso portare il peso dei problemi degli altri. Un macigno troppo grande per me. Mi sono ammalata per questo. Ho fatto tanto per gli altri. Ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata al punto di dire che non me ne frega un cavolo di cosa può pensare la gente, l’importante è che sto bene con me stessa».

Adua sembra davvero stanca e prosegue: «In puntata ho mentito, lunedì dirò tutto. Lui (Massimiliano Morra ndr) ci resterà malissimo».

