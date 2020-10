Grande Fratello Vip, Franceska si sfoga dopo l'eliminazione: «Sono libera, non potevo più stare in quella gabbia di pazzi»

«Sono libera». Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe si sfonga con una serie di Stories postate sul suo profilo Instagram. «Finalmente, non ce la facevo più a stare in quella gabbia di pazzi. Non potete capire quanto sia bella la libertà».

Franceska è in un parco e urla: «È bellissimo stare immersi nel verde, respirare aria fresca in mezzo alla natura». Quindi le frecciate non troppo velate ai suoi ex compagni d'avventura al Gf vip: «Non potevo stare lì dentro, era troppo frustrante per me. La falsità e la cattiveria delle persone non mi appartengono. Io non riesco a fingere, a dire ca....te, a leccare i c...i e mangiare la m...a solo per andare avanti».



Franceska è scatenata e conclude: «Scusatemi e grazie a tutti quelli che mi hanno scritto e mi stanno inviando messaggi pieni d'amore»