Grande Fratello Vip, la lettera di Briatore alla Gregoraci: «Su di te ho detto anche cose belle»

Entra nel vivo la settima puntata del Grande Fratello Vip. Continua il botta e risposta a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La showgirl ha ricevuto in diretta una lettera da parte di Flavio Briatore e ha risposto punto per punto a tutte le accuse. Nelle ultime settimane Elisabetta si è un po' distaccata da Pierpaolo Pretelli, con cui sembrava aver stretto un rapporto che andasse al di là della semplice amicizia. Troppo grande la preoccupazione della Gregoraci per una eventuale reazione del figlio, che la guarda da casa.

L'imprenditore ha scritto una lettera indirizzata alla ex compagna in cui spiega che vorrebbe parlare in privato delle affermazioni fatte in passato. «Sappi che nell'intervista che ho rilasciato al Fatto Quotidiano c'erano anche belle parole e non solo critiche nei tuoi confronti». La showgirl è apparsa molto felice della lettera ricevuta: «Gli mando un bacio grande». Poi torna in studio e scherza con gli altri: «La lettera non l'ha scritta lui, si è fatto aiutare»

Elisabetta Gregoraci durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha avuto la possibilità di leggere alcuni pezzi dell'intervista che l'ex marito Flavio Briatore ha concesso a Il Fatto Quotidiano. La Gregoraci non si è fatta intimidire e al termine della clip si è lasciata sfuggire: «Io sono stata zitta, ma ora vomito tutto». Elisabetta ha voluto rivedere ogni signola dichiarazione e ha ribattuto punto per punto all'intervista dell'ex marito: «Quando io e Flavio Briatore ci siamo lasciati non ho mai preteso le sue cose, come la casa in Sardegna o a Montecarlo. Anzi, io ho diritto a 15 giorni di vacanza con mio figlio e invece di andare in albergo ha risparmiato anche dei soldi visto che siamo stati in Sardegna».

