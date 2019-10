Da suora a pornostar, Yudi Pineda da Barbara D'Urso: «La mia fede è più forte di prima»

Dalla clausura al porno il passo è breve. O, almeno, lo è stato per la 29enne Yudi Pineda. Dopo 11 anni in convento, la colombiana ha deciso di cambiare vita e darsi ai film per adulti. Ospite di Barbara D'Urso, Yudi Pineda ha raccontato la sua storia: «Sono nata in una famiglia molto povera, dovevo camminare molte ore per arrivare a scuola, così a 11 anni sono entrata in convento. Ci sono rimasta otto anni». Ma tutto è cambiato dopo un incontro, che l'ha spinta a lasciare la vita religiosa: «Mi sono innamorata di un sacerdote che ha corrisposto il mio sentimento».

LEGGI ANCHE Non è la D'Urso, lite Asia Argento-Karina Cascella: «Chi sei?». «Tu famosa grazie a Corona»



Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel salottino di, la neo-attrice pornografica è stata duramente criticata, soprattutto da Alda D'Eusanio. Yudi Pineda ha però assicurato che, a dispetto di quanto si possa pensare, è ancora molto credente: «Nonostante il mio lavoro, credo pienamente in Dio e la mia fede è sempre più forte». Un'ex suora che fa porno , anche questo è possibile.