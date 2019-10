Domenica Live, Antonella Elia a Barbara D'Urso: «Programma insieme? Sarò tua schiava»

ROMA - Antonella Elia si racconta a Domenica Live nel salotto di Barbara D'Urso, tra privato e immagine pubblica: «Mi sento sempre un po’ fuori luogo, mi sento molto nuda, esposta. La corazza non me la trovo addosso». Barbara D’Urso ripercorre la sua carriera e i molti nomi noti con i quali ha lavorato. «Non ho mai litigato con Mike Bongiorno - ricorda Antonella Elia - Ci sono state un paio di occasioni nei quali i nostri caratteri si sono scontrati. Una volta, una signora rifiutò una pelliccia in premio dicendo di essere animalista. Io mi misi a battere le mani, dicendo “brava”, perché mi sembrava bello che una persona rinunciasse a un premio di valore per un ideale. Mike mi disse una parola che non posso ripetere, iniziava con la “r” e finiva con “ita”, perché quello era lo sponsor. In camerino scoppiai a piangere, lui mi consolò».

Di video in video, si susseguono i ricordi.

«Voglio fare una trasmissione con te, pensa come sarebbe», dice Barbara D’Urso.

«Facciamola - risponde subito la Elia - sarò la tua schiava».

Intanto si parla di privato.

«Marilyn è stata il mio unico mito nella vita - dice la Elia - Il mio libro choc è stato “Uccelli di rovo"». Ad attendere Antonella la sorpresa della ricostruzione della sua camera da bambina e l’incontro con il suo migliore amico.





