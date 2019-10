Alba Parietti, lite con Francesca De Andrè a Non è la D'Urso: «Unico talento: sputt***re la tua famiglia»

Alba Parietti litiga con Francesca De Andrè a Non è la D'Urso: «L'unico talento che hai è quello di sputt***re la tua famiglia». Volano parole grosse nella quinta puntata di Live. La Parietti che è stata sentimentalmente legata a Crisitiano De Andrè ha mantenuto la calma nonostante le urla insopportabili di Francesca.

Alba Parietti è stata protagonista insieme ad Asia Argento dell'Uno contro tutti a Live non è la D'Urso. Tra gli sferati ad accendere la luce rossa Francesca De Andrè che parte in modo molto soft per poi iniziare ad urlare come al solito rendono impossibile al pubblico a casa capire tutto.

«Io ti ho sempre stimata - racconta Francesca - quando stavi con mio padre tu eri un modello a cui mi rifacevo. Mi avevi difesa perché avevi litigato con mio padre, poi appena ci hai fatto pace ti sei rimangiata tutto e te la sei presa anche con Barbara dicendo basta di accanirsi con questo povero uomo».

Alba Parietti prova a replicare ma la De Andrè e come sempre sopra le righe , fino al punto di rottura in cui anche Alba sbotta : «Francesca tuo padre per me è come un fratello, tu mi fai una grande tenerezza. Stai facendo una brutta figura. A me dispiace. Tua sorella Alice ha fatto di tutto per rimettere assieme questa famiglia. Gli errori del passato non si recuperano, ti voglio solo ricordare che in questa vita di padre ne avrai uno solo. Tu stai sbagliando più di tuo padre, stai sputtanando tutto gratuitamente. La gente ha capito il tuo dolore, ma ha capito anche che tu pur di avere un po' di luce sputi mer*a su tutti. Tuo padre ha un grande talento ereditato da tuo nonno. Tu l'unico talento che hai è quello di sputta**re la tua famiglia. Smettila ti prego sembri un'invasata, sei posseduta».

«Solo perché hai fatto pace con mio padre ora per te va tutto bene?», replica Francesca.

Anche la D'Urso prova a farla ragionare dicendole che il padre sta facendo dei passi in avanti e dovrebbe farlo anche lei, ma Francesca va dritta e non vuole sentire ragioni.



