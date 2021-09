Striscia la Notizia torna in tv, Incontrada e Siani nuovi conduttori della 34esima edizione del tg satirico: tutte le novità

Giovedì 23 Settembre 2021, 17:59

Ci saranno satira, inchieste e parodie, quest'anno all'insegna de «La voce dell'inscienza». Questo il menu della 34edizione di Striscia la Notizia che torna su Canale 5 alle 20:35 dal 27 settembre Striscia la Notizia, dal lunedì al sabato. «La scienza non lo so, ma che cosa può combinare l'inscienza è sotto gli occhi di tutti», le parole del creatore della trasmissione Antonio Ricci oggi alla presentazione a Cologno Monzese. La nuova edizione vedrà nuovi conduttori: la star delle fiction Vanessa Incontrada e il re del botteghino Alessandro Siani.

APPROFONDIMENTI LA NOVITA' Le Iene, 10 ragazze per Savino: ecco chi sono le conduttrici AL VERDE I soliti ignoti, il "brutto" gesto di Gigi e Ross L'APPUNTAMENTO Luce Social Club, Mirkoeilcane ospite della nuova puntata TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

La scelta dei due nuovi volti

«Ho scelto loro due perché mi piace vincere facile, Alessandro lo sto insidiando da quando è nato. Vanessa invece non può non piacere, per me è un sogno che si avvera». Secondo Siani, «Vanessa rappresenta tutte le corde emozionali delle donne del mondo, ha sentimento, ha accoglienza, è ironica, ti sa dire la sua, è una donna completa, non c'era bisogno di me». Parole a cui la conduttrice nata a Barcellona ha replicato: «Una delle cose che più apprezzo di Alessandro è la generosità, ama la complicità con il suo partner».

Ci saranno le Veline Talisa e Giulia

Quest'anno nel ruolo di veline ci sono due ballerine, la bionda italo-americana Talisa Jade Ravagnani e la mora, italianissima, Giulia Pelagatti. Nella squadra inviati debutterà Nando Timoteo ed è nuova anche la sigla di chiusura programma, dal titolo 'Balla, che ti Pass!'.

Le nuove rubriche

Ci saranno due rubriche inedite dedicate al mondo dei social, e le inchieste andranno dalla sicurezza delle mascherine agli sprechi Rai, dalla lotta alla droga e alla 'ndrangheta. Il programma sarà, come è nella sua natura, dissacrante e ironico: «Il politicamente corretto mi offende nel profondo, - ha sottolineato Ricci - io appartengo a un movimento religioso in cui la satira è Dio».

Confermate le rubriche ' Striscia lo striscionè e ' Striscia il cartellonè di Cristiano Militello, 'Paesi, Paesaggi…' di Davide Rampello, 'Occhio al futurò di Cristina Gabetti, 'Speranza verdè di Luca Sardella e 'Capolavori italiani in cucinà di Paolo Marchi.

Le Iene, 10 ragazze per Savino: ecco chi sono le nuove conduttrici (ma c'è una regina)

Non mancherano gli inviati storici

Tornano gli inviati storici, tra cui Valerio Staffelli, Moreno Morello, Max Laudadio, Vittorio Brumotti e Stefania Petyx, e in prima linea anche gli inviati più giovani della trasmissione, tra cui Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Pinuccio, alias Alessio Giannone.

Presenti deepfake e trasformisti come Ballantini

In questa stagione si rivedranno i deepfake, tecnologia che utilizza l'intelligenza artificiale per realizzare imitazioni, da Andrea Pirlo a Mara Venier e Amadeus. Tornano i trasformisti. Dario Ballantini con due nuovi personaggi, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Torna anche Ballantini-Conte, in versione strana coppia con il disturbatore-supervisore Beppe Grillo, alias Sergio Friscia. Valeria Graci si sdoppierà tra Puffetta Leotta, sorella piccola di Diletta, e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Una certezza anche il Vespone, alias Gianpaolo Fabrizio e tra i consulenti, Marco Camisani Calzolari, esperto di educazione digitale e di truffe online. E torna infine anche la rubrica 'Ambiente Ciovanì.

Tale e Quale Show, Federica Nargi è Elettra Lamborghini: il twerk che ha fatto impazzire il web