Verissimo, anticipazioni 30 settembre e 1 ottobre: da Vanessa Incontrada a Nek, tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Come ogni weekend torna l'appuntamento con «Verissimo», il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 tutti i sabati e tutte le domeniche alle 16.30. Rivelazioni inedite e storie personali saranno regalate in esclusiva ai telespettatori grazie alle interviste della padrona di casa, pronta ad accogliere gli ospiti di oggi. Vediamo allora tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntata di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre.

Gli ospiti di sabato

Quella di sabato sarà una puntata all'insegna della comicità. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci saranno infatti Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, alla guida della nuova edizione di «Striscia la notizia» e Claudio Bisio, alla sua prima prova come regista con «L'ultima volta che siamo stati bambini». Spazio anche alla toccante intervista a Sandra Milo e ai neosposi Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosimo, che rivivranno insieme i momenti più belli del loro recente matrimonio. Per gli amanti di «Terra Amara», la fiction turca seguitissima sui telespettatori di Canale 5, ci sarà anche l'intervista a Kerem Alışık, l'attore che interpreta Fekeli nella soap opera. Infine, saranno a Verissimo per la prima intervista di coppia, Isabella e Manuel di «Temptation Island».

Gli ospiti di domenica

Nel salotto di Silvia Toffanin, domenica 1 ottobre arriveranno Federica Pellegrini, incinta della sua prima bambina, Romina Power, tornata da un viaggio spirituale a Medjugorje e Cristiano Malgioglio. Spazio anche a Lino Banfi, Nek e Francesco Renga, insieme sul palco e amici nella vita.

