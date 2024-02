⁠C’è posta per te, Alessandro Siani cerca marito per Arisa: la cantante risponde così

L'ultima storia di C'è Posta Per Te ha come protagonista Arisa e la sua lunga ricerca dell'amore e del marito, iniziata con un post su Instagram durante una rovente giornata dell'estate 2023. A correre in suo aiuto per poterle regalare il lieto fine che merita, ci pensa Alessandro Siani, suo grande amico, che ha in serbo per lei ben tre pretendenti che farebbero di tutto per la cantante.

Il comico e regista napoletano, appena entrato in studio si è immediatamente sentito a casa e, rivolgendosi a Maria De Filippi, ha iniziato il suo show: «Sei riuscita a sancire la pace con tutti, padri, figli, pappagalli, tu praticamente Maria ti mancano il passaggio di proprietà delle auto, la voltura, i miei complimenti. Sei riuscita a far piangere milioni di persone. Ho scelto oggi di essere qui, è perché mentre stavo lavorando al mio film, Succede anche nelle migliori famiglie, ad un certo punto cosa accade, stavo con i miei autori, e vedo questo post di Arisa e allora, visto che Arisa la conosco da anni, io le voglio bene e tu le vuoi bene, ma vogliamo trovare un uomo per Arisa?»

Come sarà mai andata a finire? Andiamolo a scoprire insieme.