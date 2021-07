Stasera in tv, su Canale 5 “Sapore di te”: cast, trama e curiosità della commedia diretta da Carlo Vanzina

Sabato 31 Luglio 2021, 13:29

Stasera in tv su Canale 5 andrà in onda in prima serata il film Sapore di te. La pellicola del 2004 è diretta da Carlo Vanzina ed è il sequel dei film Sapore di mare e Sapore di mare 2 - Un anno dopo, entrambi del 1983 ed entrambi ambientati negli anni sessanta.

Trama

Siamo nell'estate del 1985 e sulla spiaggia di Forte dei Marmi si intrecciano le vicende di vari personaggi che rispecchiano la società italiana di quegli anni. Ci sono a Milano Sandro e Michela, una coppia borghese che ricorda con malinconia gli anni sessanta. Insieme a loro, oltre al figlio Luca, c'è anche Chicco, compagno di università e Ingrid, ragazza tedesca conosciuta durante un viaggio in Germania.

C'è a Roma la famiglia Proietti, formata dal commerciante e tifoso romanista Alberto, sua moglie Elena e la loro figlia Sabrina, diciassettenne che fa innamorare Luca e Chicco, due compagni universitari. A Firenze, invece, troviamo Anna, una studentessa, che si innamora di Armando, un ragazzo del posto. Va a trascorrere le vacanze da Francesca, sua compagna di università, che ha una relazione con un uomo molto più grande e sposato.

La relazione di Anna e Armando, che nel frattempo si sono sposati e hanno avuto un figlio, va avanti tra alti e bassi fino a quando lui muore in un incidente stradale. E per finire abbiamo l'onorevole socialista De Marco, napoletano in vacanza con la moglie, che ha una relazione con Susy, ragazza salernitana in cerca di celebrità senza particolare talento ma che grazie al potere politico dell'onorevole è diventata soubrette di Drive In.