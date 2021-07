Stasera in tv, su Rai 1 “The Voice Senior”: la replica dello show per tutta la famiglia

Sabato 31 Luglio 2021, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 13:29

Rai 1, dopo il grande successo ottenuto in autunno, ripropone The Voice Senior, il talent show che vede protagonisti cantanti over 60 di spiccato talento e con storie straordinarie. Quattro coach, Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino, competono per conquistare i loro talenti preferiti, formare le squadre e selezionare poi i talenti più meritevoli da far accedere alla finale, in cui verrà decretato il vincitore.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake L'ANNIVERSARIO Mtv, così il web ha ucciso le star del videoclip TELEVISIONE Temptation Island, la storia d'amore tra Manuela e Luciano:... TELEVISIONE X Factor cancellato dopo 17 anni in Gran Bretagna: «Una...

Nel Knock Out, i concorrenti si sfidano fra loro con un cavallo di battaglia, dopo il quale il coach dovrà decidere chi far andare avanti nella gara. Solo due concorrenti per ogni team accedono alla finale. Il vincitore del talent show, decretato tramite il televoto da casa via telefono fisso o mobile, si aggiudica la pubblicazione di una canzone da parte della casa discografica Universal Music Italia e un vinile con tutti i brani che ha realizzato durante il programma. Piuttosto di dare attenzione all'aspetto talent, l'obiettivo del programma consiste nel dare l’occasione a queste persone di avere un grande palcoscenico.