Stasera in tv, su Rai 4 “Dogman ”: trama e curiosità del film selezionato per gli Oscar 2019

Sabato 31 Luglio 2021, 13:13

Stasera in tv su Rai4 andrà in onda in prima serata il film Dogman, ispirato al celebre delitto del Canaro, l'omicidio del criminale e pugile dilettante Giancarlo Ricci, avvenuto nel 1988 a Roma per mano di Pietro De Negri, detto er canaro. La pellicola, diretta da Matteo Garrone, è stata selezionato per rappresentare l'Italia ai premi Oscar 2019 nella categoria per il miglior film in lingua straniera.

Trama

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l'unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello (Marcello Fonte) è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l'amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino (Edoardo Pesce), un ex pugile che terrorizza.

Curiosità

In Italia la pellicola è stata vietata ai minori di 14 anni per la "violenza fisica e psicologica presente" e nel primo fine settimana di programmazione, il film incassa 566.442 euro, posizionandosi al secondo posto al botteghino,mentre a fine corsa incassa 2,6 milioni di euro.