Stasera in tv, su Rai 2 “Tutti lo sanno”: trama e curiosità del film con Penélope Cruz e Javier Bardem

Sabato 31 Luglio 2021, 13:02

Stasera in tv, su Rai2, andrà in onda in prima serata il film Tutti lo sanno. La pellicola del 2018 è scritta e diretta da Asghar Farhadi ed ha come protagonisti Penélope Cruz e Javier Bardem. Il film è stato scelto come lavoro d'apertura della 71ª edizione del Festival di Cannes.

Stasera in tv, su Rai 1 “The Voice Senior”: la replica dello show per tutta la famiglia

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Stasera in tv, su Rai 1 The Voice Senior: la replica dello show... L'ANNIVERSARIO Mtv, così il web ha ucciso le star del videoclip TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake TELEVISIONE Temptation Island, la storia d'amore tra Manuela e Luciano:...

Trama

Laura torna con i suoi due figli dall'Argentina nel suo paese natale, in Spagna, in occasione del matrimonio della sorella minore. Un evento drammatico fa tornare a galla vecchi rancori e segreti del passato che coinvolgono tutta la sua famiglia.