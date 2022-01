Stasera in tv, oggi lunedì 17 gennaio su Iris «Gangster Squad»: curiosità e trama del film con Sean Penn e Ryan Gosling

Stasera in tv, lunedì 17 gennaio, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Ganster Squad», del 2013. Parata di stelle, guidate da Sean Penn. Presenti anche Josh Brolin, Ryan Gosling e Emma Stone.

Trama

Los Angeles, anni 40. Mickey Cohen, il gangster che domina in quegli anni, domina i mercati della droga, delle armi, della prostituzione e delle scommesse illecite. Al suo fianco c'è anche la polizia corrotta, che lo rende intoccabile. A guidare la missione per fermarlo è il sergente John O'Mara, pronto a tutto per catturare il pericoloso malvivente...

Curiosità

Ispirato alla vera storia del criminale Mickey Cohen, è il terzo lungometraggio per Ruben Fleischer dopo "Benvenuti a Zombieland" (2009) e "30 Minutes or Less" (2011).