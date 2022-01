"Lol: Chi ride è fuori 2" in uscita il 24 febbraio: ecco il cast completo e come vedere gli episodi

Prime Video annuncia ‘LOL: Chi ride è fuori 2’, disponibile in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 24 febbraio. Il comedy show di Amazon Original prevede sei puntate inedite con un cast rinnovato che si sfida sotto lo sguardo del game master Fedez affiancato da Frank Matano. I primi quattro episodi di ‘LOL: Chi ride è fuori 2’ saranno rilasciati su Prime Video giovedì 24 febbraio; i successivi due dal 3 marzo. Il gran finale svelerà il vincitore assoluto, ovvero chi sarà riuscito a trattenere il sorriso per tutte le sei ore. In palio, un premio di 100 mila euro che sarà devoluto a un ente benefico.

Foto: Guberti - Rasero / GRM Foto via Ufficio Stampa / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Måneskin super ospiti della prima serata di Sanremo 2022