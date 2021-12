Sanremo Giovani 2021, ecco i 12 finalisti che il 15 dicembre (diretta Rai1) si contenderanno i due posti tra i Big

Dall'Italia e non solo: c’è anche una voce dallo Yemen tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021 che il 15 dicembre in diretta su Rai1 si contenderanno i due posti tra i “Big” del Festival di Sanremo 2021. Terminato l’ascolto delle 46 canzoni selezionate tra le oltre 700 candidate, la Commissione Artistica del Festival di Sanremo - presieduta dal Direttore Artistico Amadeus con Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis – ha scelto gli otto finalisti ai quali si aggiungono i quattro provenienti da Area Sanremo. I prescelti - con i titoli dei brani e la provenienza - sono: Bais, “Che Fine Mi Fai” (Udine); Martina Beltrami, “Parlo di te” (Torino); Esseho, “Arianna” (Roma); Oli?, “Smalto e tinta” (Belluno); Matteo Romano, “Testa e croce” (Cuneo), Samia, “Fammi respirare” (Yemen); Tananai, “Esagerata” (Milano); Yuman, “Mille notti” (Roma). Questi, invece, i selezionati da Area Sanremo: Destro, “Agosto di piena estate” (Leverano – Le), Littamè, “Cazzo avete da guardare” (Terrassa Padovana – Pd); Senza_Cri, “A me” (Brindisi); Vittoria, “California” (Villafranca in Lunigiana – Ms).